Підкорив мережу: ентузіаст "переніс" в Apex Legends персонажів з відомих мультсеріалів – відео

Шанувальник відеогри Apex Legends поділився оригінальною роботою, яка дуже сподобалася користувачам мережі. Він вирішив провести у цій грі матч, але за участі персонажів з мультсеріалів.

Усі геймери знають, що у дуже популярній грі Fortnite є чимало різноманітних героїв з мультсеріалів. Тому тут на одному полі бою можуть зійтися персонажі, яких важко навіть уявити поряд. Щоправда, здається, головному герою цієї історії подобається інший представник цього жанру.

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Користувач з нікнеймом elpinko вирішив відтворити щось схоже, але в іншій королівській битві – Apex Legends. Блогер взяв реальні кадри з різноманітних популярних мультсеріалів, а потім змонтував все це на фоні локацій з цієї відеогри. Варто відзначити, що в ентузіаста дійсно дуже добре вийшло "перенести" таку кількість персонажів в Apex Legends.

Наприклад, в одному з моментів Губка Боб розстріляв Гомера зі зброї, яка стріляє кетчупом. А Ліла з "Футурами" кілька секунд не могла наважитися на вистріл у Кенні. Звісно, не обійшлося й без класичного жарту про цього героя. Цікаво, що активно використовували портали не лише Рік та Морті, а й Пітер Гріфін. Завершилося все масштабним вибухом, хоча переможці все ж таки знайшлися, щоправда, достатньо неочікувані.

Цією роботою elpinko спочатку поділився на своєму ютуб-каналі, а потім й на Reddit. Запис одразу ж викликав справжній фурор на останній платформі: майже 83 тисячі вподобань та понад тисячу коментарів. Загалом цей пост вже потрапив до когорти найпопулярніших у розділу Apex Legends (за весь час її існування). Цікаво, що навіть розробники цієї відеогри відзначили роботу elpinko.

Персонажі з мультсеріалів в Apex Legends – відео