Ентузіаст показав, який вигляд могла б мати відеогра Resident Evil 3: Nemesis на Unreal Engine 5

Цікавою роботою поділився на своєму ютуб-каналі користувач з нікнеймом Santiago Ibarra. Він вирішив відтворити на Unreal Engine 5 знакову локацію з відеогри Resident Evil 3: Nemesis.

Напевно, вже всі геймери знають, що в травні компанія Epic Games представила свій новий ігровий рушій з назвою Unreal Engine 5. Майже одночасно з цією подією він з'явився в дочасному доступі, а тому всі охочі отримали можливість поближче "познайомитися" з цим інструментом.

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Саме до таких ентузіастів можна віднести й головного героя цієї історії, який за свою роботу взявся ще п'ять місяців тому. Отже, користувач з нікнеймом Santiago Ibarra вирішив відтворити на цьому ігровому рушії знакову локацію з відеогри Resident Evil 3: Nemesis (1999 рік), а також її ремейку, який вийшов минулого року. Йдеться про годинникову вежу святого Михайла, яку мають пам'ятати всі шанувальники цієї відеогри.

Варто відзначити, що розробники повноцінно не перенесли цю локацію в ремейк, а тому її можна побачити лише ззовні. Саме за виправлення такого своєрідного недоліку й взявся головний герой цієї історії. За основу він взяв саме локацію з ремейку, а доповнив її всіма кімнатами, які є в оригіналі. Сам він написав, що кожну кімнату змоделював власноруч, орієнтуючись на версію 1999 року.

Користувачам мережі робота Santiago Ibarra дуже сподобалася, а його запис вже зібрав чимало позитивних відгуків. Особливо геймери відзначають увагу ентузіаста до різноманітних дрібниць. Сам Santiago Ibarra написав, що викладати свої напрацювання у відкритий доступ не збирається, а загалом він просто хотів створити роботу для свого портфоліо. Наостанок варто відзначити, що на його ютуб-каналі можна знайти й інші подібні записи за мотивами Resident Evil.

Локація з відеогри Resident Evil 3: Nemesis на ігровому рушії Unreal Engine 5: відео