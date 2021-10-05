Ентузіаст показав, який вигляд могла б мати відеогра Resident Evil Village з 2D-графікою

Цікавою роботою поділився в мережі шанувальник відеогри Resident Evil Village. Він показав, який вигляд міг би мати цей проєкт, якби він вийшов в часи ігор з 2D-графікою.

Нещодавно ми розповідали про розробника, який поділився нестандартною роботою за мотивами гри BioShock. Він показав, який вигляд могла б мати ця відеогра з 2D-графікою. За схожу роботу вирішив взятися й головний герой цієї історії, але цього ентузіаста зацікавив інший популярний проєкт, який вийшов кілька місяців тому – Resident Evil Village.

До теми Цікавий варіант: розробник показав, який вигляд могла б мати гра BioShock з 2D-графікою

Отже, користувач з нікнеймом Florin Oco показав, який вигляд могла б мати 2D-версія цієї гри від Capcom. Ентузіаст відзначив, що ця частина йому дуже нагадала ігри з відомої серії Castlevania. А тому він вирішив створити замок Леді Дімітреску на базі першого рівня з оригінальної відеогри Castlevania (для консолі NES). Вийшов стильний платформер, який відповідає духу тих часів. Напевно, його гра може сподобатися не лише шанувальникам цих двох відомих серій.

Свій проєкт він назвав Residentvania, а загалом на його розробку він витратив два місяці. Гра розпочинається з моменту, коли Ітан заходить на територію замку Леді Дімітреску. Одразу ж на вході він може побачити місцевого торговця Герцога, а в самій будівлі потрібно буде відбиватися від різноманітних монстрів. До речі, головний герой може використовувати в бою ніж та пістолет. У фіналі потрібно здолати Белу, але перейти на наступний рівень не вийде. Цього не дасть зробити сама Леді Дімітреску, яка жорстоко розправиться з головним героєм.

Наостанок варто відзначити, що безплатно завантажити цю коротку гру можна за цим посиланням. Також там можна знайти інструкцію з її встановлення та іншу цікаву інформацію про цю відеогру.

Проходження гри з назвою Residentvania: відео