Steam знову працює на Windows 7 завдяки фанатському патчу

Компанія Valve офіційно припинила підтримку застарілих операційних систем Windows 7 та 8.x ще минулого року, стимулюючи геймерів до переходу на Windows 10 та 11. Однак завдяки зусиллям ентузіаста під ніком Eazy Black користувачі старих платформ знову отримали можливість взаємодіяти з клієнтом Steam через спеціальний бекпорт.

Для реалізації цього проєкту розробник взяв за основу бета-версію застосунку Steam, яка побачила світ 4 грудня 2025 року, зазначає 24 Канал з посиланням на TechSpot.

Дивіться також Відбувся анонс Age After Age – амбітної містобудівної стратегії від українських розробників

Як працює модифікований клієнт та що потрібно для запуску?

Модифіковане програмне забезпечення вже доступне для завантаження на вебресурсі автора, де розміщено окремі посилання для різних версій операційної системи. Варто зауважити, що для стабільної роботи клієнта від Eazy Black комп'ютер має бути оснащений низкою системних оновлень.

Згідно з наявною інформацією, неофіційний клієнт здатен коректно функціонувати навіть на ранніх збірках Windows 7. Головною умовою є наявність встановленого пакету Service Pack 1 (KB976932), а також оновлення KB2999226.

Крім того, критично важливими є пакети KB3080149 або KB4474419. Останні два компоненти необхідні для забезпечення підтримки підпису коду SHA-2 у середовищі Windows 7.

Свого часу Windows 7 стала однією з найуспішніших розробок Microsoft, дозволивши користувачам забути про технічні проблеми попередниці – Windows Vista. Наступна ітерація, Windows 8, викликала суперечливу реакцію через радикальні зміни в інтерфейсі, нав'язані розробником.

Попри те, що основна підтримка "сімки" завершилася десять років тому, а розширена програма оновлень безпеки припинилася у 2023 році, система досі має своїх прихильників.

Зазвичай ігрова спільнота доволі динамічно відмовляється від застарілого ПЗ на користь нових версій. Ймовірно, Windows 10, яка вже не підтримується, незабаром також втратить лідерські позиції у статистиці Steam. Проте спільна кодова база та архітектура застосунків у Windows 10 і 11 дає підстави вважати, що сумісність програм із "десяткою" зберігатиметься ще кілька років.