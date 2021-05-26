Неочікувана комбінація: ентузіаст вирішив об'єднати Civilization VI та Genshin Impact – фото

У мережі з'явилася дуже цікава модифікація для популярної стратегії Civilization VI. Один моддер вирішив додати у цю відеогру "цивілізацію" Мондштадт з Genshin Impact.

Відеогра Civilization VI вийшла ще у жовтні 2016 року, але й зараз має серйозний попит серед геймерів. Річ у тім, що розробники з Firaxis Games продовжують активно працювати над цим проєктом. Наприклад, останнє масштабне безплатне оновлення вийшло лише у квітні. Щоправда, розробкою нового контенту для цієї гри займаються не лише автори.

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Напевно, майже всі гравці у Civilization VI встановлювали якісь модифікації до цієї гри. Зазвичай вони направлені на баланс тих елементів, які розробники чомусь залишили без уваги. Хоча для Civilization VI також виходять й моди, у яких ентузіасти додають нові цивілізації. Звісно, у цій частині вже й так є чимала кількість унікальних цивілізацій (приблизно 50), щоправда, значно більше цікавих країн (народів) так й не потрапило у гру. Саме тому деякі моддери й намагаються виправити такий своєрідний недолік.

Зрозуміло, що героями більшості таких модифікацій стають реальні історичні особи (цивілізації), хоча є й дуже цікаві винятки. Наприклад, користувач з нікнеймом Kevin Liu додав у Civilization VI Мондштадт з дуже популярної відеогри Genshin Impact. Цікаво, що він навіть додав трьох різноманітних лідерів для цієї "цивілізації": Барбара, Ноель та Фішль. Вони відрізняються не лише зовнішнім виглядом, але й своїми вміннями.

Також моддер додав у відеогру характерні для Мондштадту юніти, райони та будівлі. Зрозуміло, що у цієї "цивілізації" є й свій класичний набір бонусів. З цікавого ще можна відзначити, що ентузіаст попрацював навіть над назвами річок, гір та озер. Вони можуть отримати унікальну назву у тейватському стилі. Kevin Liu змінив зовнішній вигляд варварів у відеогрі та оновив місцеву бібліотеку відомостями з Genshin Impact. Варто відзначити, що ентузіаст навіть додав оригінальну музику з Genshin Impact, яка різниться й залежить від епохи.

Користувачам у мережі така модифікація сподобалася, а також вона вже зібрала чимало завантажень. Наостанок варто відзначити, що цілком безплатно цей мод можна завантажити за цим посиланням. Для цього варто лише натиснути на зелену кнопку "subscribe", а Steam автоматично додасть модифікацію у Civilization VI.

Мондштадт у відеогрі Civilization VI / Фото Steam Kevin Liu