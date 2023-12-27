Epic Games Store розкрив чергову таємну безкоштовну гру

Магазин Epic Games Store продовжує роздавати безкоштовні ігри. Родзинка акції в тому, що кожна нова гра залишається таємною аж до миті, поки вона не стає безкоштовною. Так, 27 грудня доступною стала чергова гра.

Цього разу перестала бути таємною й стала доступною для безкоштовного завантаження гра Cursed to Golf. У цьому переліку вона вже дев'ята.

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Чергова безкоштовна гра

Першою безкоштовною таємною грою Epic Games Store для цьогорічної акції стала Destiny 2: Legacy Collection. Її можна було безкоштовно отримати протягом цілого тижня. Натомість усі наступні ігри доступні безкоштовно лише протягом однієї доби.

Як завжди, цього року безкоштовні таємничі ігри в Epic Games Store були поєднанням ігор класу AAA та інді-ігор із представленням усіх жанрів.

Cursed to Golf відома своєю жорстокою складністю, тож тим, хто шукає виклику, обов'язково варто завантажити гру, поки вона ще безкоштовна. Вже через добу безкоштовною стане нова таємна гра. Загалом протягом акції безкоштовними стали: