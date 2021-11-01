Epic Games закриває китайську версію гри Fortnite, яка суттєво відрізнялася від оригінальної

Компанія Epic Games вже цього місяця закриває сервери китайської версії Fortnite. Точних причин її представники не називають, щоправда, в геймерів вже є кілька припущень.

Напевно, майже всі геймери знають, що на китайському відеоігровому ринку діють свої закони. Яскравим підтвердженням цих слів є ситуація з популярною відеогрою Gwent: The Witcher Card Game, яку розробники з CD Projekt RED змушені були добряче "порізати", щоб вона вийшла в цій країні.

Детальніше Жорстока та дивна цензура: блогер показав, який вигляд має китайська версія гри Gwent

У схожу ситуацію потрапили й представники компанії Epic Games, а якщо точніше, то їхня відеогра Fortnite. У 2018 році вони вивели цю гру на китайський ринок, а допомогла їм в цьому місцева компанія Tencent. Щоправда, ця безплатна версія відеогри суттєво відрізняється від тієї, у яку грають всі інші.

У китайській версії Fortnite немає мікротранзакцій, бойові перепустки безплатні, а також є обмеження ігрових сесій для юних геймерів (до 90 хвилин). Є тут й традиційні для китайського регіону зміни: зник весь заборонений контент (кістки чи черепи), ігрових персонажів замінили голограми, а їхнє здоров'я – заряд батареї.

Але найцікавішими є геймплейні зміни. Річ у тім, що матчі тут тривають 20 хвилин, а перемогу в них здобуває не останній гравець, який залишився в живих, а всі ті, хто дожив до цього часу. Також цікаво, що виграти можна й просто зробивши певну кількість вбивств. Начебто гравці, які домінують, отримують повідомлення про перемогу та завчасно покидають матчі.

15 речей, яких немає в китайській версії відеогри Fortnite: відео

Тобто виходить, що розробники серйозно попрацювали над грою, щоб вийти на цей ринок. Щоправда, здається, успішною ця версія так й не стала. Річ у тім, що Epic Games вже 15 листопада закриє всі сервери китайської версії Fortnite. Точних причин її представники не назвали, щоправда, в геймерів вже є кілька припущень.

Вони відзначають, що в цієї відеогри були серйозні конкуренти на місцевому ринку (PUBG та Free Fire), тому вона так й не стала популярною тут. А також геймери припускають, що це була збиткова гра, у яку розробники змушені були постійно вкладати чимало сил та ресурсів. Можливо, з часом Epic Games планувала додати в цю версію Fortnite мікротранзакції, щоб зробити її прибутковою. Щоправда, здається, за три роки вона так й не змогла домовитися з відповідними органами.