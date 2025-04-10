Epic Games скасувала відразу два турніри по Fortnite

Epic Games скасувала Fortnite Reload Performance Evaluation Cup у регіоні OCE (Океанія) та ASIA (азійські країни) через баг, який призводить до заповнення лобі ботами. Раптова поява помилки внесла неприємні корективи в роботу, порушивши плани організаторів, які в черговий раз промацують ґрунт на змагальній сцені Fortnite Reload.

Що тепер

Epic Games повідомила: "Ми скасовуємо сьогоднішні кубки OCE і ASIA Reload Performance Evaluation, поки працюємо над вирішенням проблеми з неігровими ботами-суперниками, які вступають у матч". Це означає, що до турнірів можуть повернутися пізніше, коли баг буде виправлено, повідомляє 24 Канал з посиланням на eSportsInsider, але компанія не уточнює це питання.

Дивіться також Fortnite натякає на колаборацію з культовим мультсеріалом сучасності

Оголошення було зроблено на X офіційним акаунтом Fortnite Status 9 квітня 2025 року. Поки що це торкнулося лише OCE та ASIA, але якщо цю проблему не буде вирішено, ми можемо побачити подібні випадки на майбутніх кубках EU (Європа) та NA (Північна Америка).

Що таке Fortnite Reload Performance Evaluation Cup

Fortnite Reload – це швидкий варіант традиційної королівської битви. Матчі складаються з 40 гравців, розділених на загони, замість типових 100, на значно меншій карті.

Особливістю гри є механізм перезавантаження, який дозволяє командам, що зазнали поразки, відродитися доти, доки живий хоча б один член їхньої команди. Однак ця механіка вимикається наприкінці матчів.

Fortnite Reload Performance Evaluation Cup – це внутрішньоігрова подія, яку проводить Epic Games. На відміну від турнірів FNCS 2025, цей захід не такий грандіозний і не такий конкурентний, а також пропонує набагато менший призовий фонд. Він насамперед призначений для моніторингу ігрової продуктивності та турнірних систем під час змагальних матчів для потенційних майбутніх покращень. Зібрані дані будуть використані для покращення майбутніх кіберспортивних подій.

Вони проводяться в кілька сесій, а останні турніри складаються з чотирьох матчів. Упродовж турніру команди заробляють бали, які залежать від зайнятого місця та кількості вильотів. Найкращі команди проходять до наступних раундів, де чотири найкращі команди заробляють по 800 доларів.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли Epic Games стикається з проблемами під час проведення Fortnite Performance Evaluation Cup. Попередній турнір було закрито 4 листопада 2024 року після того, як гравці повідомили про злиття кількох карт в одну.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов'язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!