Epic Games зробила класичні шутери Unreal та Unreal Tournament безкоштовними

Два культових шутера, Unreal (1998) та Unreal Tournament (1999), стали доступними для безкоштовного завантаження. Epic Games надала гравцям доступ до цієї класики через 25 років після релізу.

Фан-сайт OldUnreal отримав дозвіл на розміщення безкоштовних копій обох ігор в інтернет-архіві, повідомляє 24 Канал з посиланням на PCGamer. Тепер користувачі можуть завантажити ISO-файли Unreal та Unreal Tournament безпосередньо з Archive.org.

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Для тих, хто хоче випробувати ці вінтажні ігри на сучасних системах, команда OldUnreal пропонує оновлені інсталятори для Unreal Gold Edition та Unreal Tournament Game of the Year Edition, сумісні з Windows, Linux та macOS.

Детальні інструкції зі встановлення доступні на Discord-каналі OldUnreal. Команда отримала дозвіл Epic наприкінці жовтня і незабаром після цього опублікувала інсталятори, щоб зробити ігри більш доступними.

Раніше цього року, у січні, Epic Games назавжди закрила офіційні сервери Unreal та Unreal Tournament, а також інші старі проєкти. Ентузіасти багатокористувацької гри все ще можуть знайти неофіційні сервери для онлайн-ігор.

Unreal Tournament – дивіться трейлер:

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Крім того, Epic Games видалила оригінальну серію Unreal зі Steam у грудні 2022 року, значною мірою під впливом успіху Fortnite, який змістив фокус компанії з її раннього каталогу ігор. Однак цей реліз гарантує, що спадщина Unreal житиме, дозволяючи новому поколінню гравців випробувати легендарний багатокористувацький геймплей.