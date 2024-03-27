Чудернацький баг у Red Dead Online перетворює коней на F-16: кумедне відео

Фанат Red Dead Online став свідком дивного багу, який з'явився у грі після останнього оновлення та перетворив коня на справжній винищувач.

Гравець Red Dead Online виявив смішний збій, який здатний спричинити справжній хаос у світі популярного багатокористувацького проєкту Rockstar.

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OnlyPVPCat – досить популярний контентмейкер з Red Dead Online шокував шанувальників гри, показавши у X (колишній твітер) свою свіжу знахідку.

Нею виявився збій, спричинений оновленням Red Dead Redemption 2 під маркуванням 1.32.

Якимось чином цей патч зачепив і онлайн складову гри, дозволяючи гравцям злітати на своєму коні в небо.

Кумедний збій у Red Dead Online – дивитися відео

Дивитися на карту Red Dead Online з цієї висоти, безсумнівно, чудово, але знахідка OnlyPVPCat все ж викликає занепокоєння.

Річ у тому, що літаючи на своєму "пегасі", можна також влаштовувати справжні бомбардування, кидаючи динаміт чи коктейлі Молотова донизу на голови нічого не підозрюючих гравців.

З огляду на ймовірність зловживання "польотами", автор не повідомив як досягти такого ефекту, але є підозра, що нечесні геймери швидко з'ясують це самотужки аби добряче насолити іншим гравцям.

OnlyPVPCat лише повідомив, що "трюк" працює на версіях гри для PlayStation 4 і Xbox One, але невідомо чи можливий він на ПК.

Так чи інакше Rockstar потрібно якомога швидше виправити цей, нехай і кумедний, але все ж неприємний баг.