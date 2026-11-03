Таємну гру від Valve змогли запустити через 19 років після скасування

Фанатам Valve вдалося зробити майже неможливе – вони зібрали та запустили повністю працездатну версію приквелу гри Portal під назвою F-Stop через 19 років після її скасування.

F-Stop мала стати офіційним приквелом до першої частини Portal, але так і не побачила світ, після того як її розробку вирішили припинити у 2007 році, повідомляє Kotaku.

Погляд у минуле через вічко фотоапарата

Влітку 2007 року Valve виділила три місяці на спеціальну програму експериментального дизайну. Керівник компанії Гейб Ньюелл розділив розробників на п'ять команд, кожна з яких мала створити принципово нову ігрову механіку.

П'ята група запропонувала відмовитися від звичної портальної гармати на користь фотоапарата під назвою Aperture Science Spirit Camera. За допомогою цієї камери гравці знімали об'єкти, змінювали їхній масштаб у просторі та вирішували головоломки.

Хоча сам "Габен" захопився цією ідеєю, перші тестери не оцінили концепт, через що проєкт закрили.

У серпні 2026 року в мережу потрапив гігантський архів даних Steam обсягом від 12 до 13 терабайтів. Він містив файли багатьох проєктів Valve за період 2003-2013 років, серед яких виявилися деякі ресурси з F-Stop.

Згодом відсутні деталі з'явилися на Discord-сервері спільноти Valve Cut Content. При цьому їхній власник спершу вимагав одну тисячу доларів за інформацію, але згодом віддав файли безкоштовно.

Врешті ентузіасти об'єднали всі знахідки в один білд та з подивом з'ясували, що гра виявилася готовою приблизно на 99%, хоча в ній бракує деяких текстур та реплік персонажів.

Інтро до втраченої гри Valve: дивіться відео

Отож, завдяки зусиллям ентузіастів, фанати Valve отримали унікальну можливість оцінити альтернативний вектор розвитку всесвіту Portal, а перші проходження вже почали з'являтися на YouTube.