Витік концепт-артів до Fable, ймовірно, свідчить про повернення до наших улюблених локацій

В інтернеті з’явилися концепт-арти нової частини Fable, які проливають світло на можливі локації, атмосферу та сюжетні елементи гри. Витік стався напередодні великої презентації від Microsoft і вже викликав активне обговорення серед фанатів серії.

Чи поверне Fable гравців у знайомі місця?

Згідно з інформацією, яку оприлюднили західні медіа, в мережу потрапили концепт-арти перезапуску Fable, над яким працює Playground Games. Зображення нібито походять із портфоліо художника, який раніше брав участь у розробці гри. Хоча автентичність матеріалів офіційно не підтверджена, їхній зміст виглядає переконливо та добре вписується у канон серії, пише TheGamer.

Дивіться також Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time отримав віковий рейтинг та секретну функцію

Найгучніше відкриття – можливе повернення міста Бладстоун, добре знайомого фанатам Fable II. У попередній грі це було портове місто з кримінальною репутацією, пов’язане з персонажем Рівером. На концептах Бладстоун виглядає масштабнішим і структурованішим: на мапі позначені окремі райони, арена, ринкова зона та шлях до місця з промовистою назвою Pub Island. Архітектура міста розташована між гірськими масивами, що може вказувати на змінену логіку доступу до локації у новій версії гри, зазначає MP1st.

Окрему увагу привертають деталі, які підкреслюють, що цей світ живий і насичений. На вивісках можна побачити торговців рибою та назви на кшталт "The Phoenix Feather", що натякає на функціонування повноцінного міського простору, а не просто декоративної зони.

Ще одна локація з витоку – болотяне поселення під назвою Hamlet. Концепт-арти показують одразу дві версії цього місця: охайну та населену, а також зруйновану після повені. Такий підхід може свідчити про повернення механік, де рішення гравця впливають на вигляд світу. Подібні ідеї вже реалізовувалися у Fable 3, а також у другій частині серії з її трансформаціями районів.

Концепт-арти до майбутньої Fable / Фото MP1ST/Playground Games

Крім мирних локацій, концепти демонструють і похмуріші сцени. На кількох зображеннях головний герой подорожує каналізаціями та стикається з перевертнями. Їхнє лігво "прикрашене" підвішеними тілами, черепами та кістками, що підкреслює більш темний і жорсткий тон гри порівняно з ранніми трейлерами.

Також у витоку помічені варіанти скринь, які, ймовірно, виконуватимуть роль нагород і колекційних об’єктів.

Важливо враховувати, що концепт-арти не гарантують появу всіх цих ідей у фінальній версії. Частина з них могла бути створена на ранніх етапах виробництва та згодом відкинута. Втім, уже найближчим часом ситуація проясниться: повноцінну демонстрацію гри обіцяють показати під час Xbox Developer Direct, де Fable вперше представлять у розширеному форматі.

Концепт-арти до майбутньої Fable / Фото MP1ST/Playground Games

Згідно з офіційною інформацією, поширеною Microsoft, презентація Xbox Developer Direct 2026, яка відбудеться 22 січня, вперше запропонує повноцінний, глибокий погляд на перезавантаження Fable. Офіційний акаунт гри на X раніше написав: "Ми працюємо над Fable дуже, дуже довго. Настав час показати вам більше. Набагато більше. Увімкніть Developer_Direct о 10:00 за тихоокеанським часом (18:00 за Гринвічем) 22 січня, щоб вперше зануритися в гру".

Фанати чекають уже щонайменше вісім років на ноу гру у всесвіті Fable.