Розробники Fable кажуть, що кожен NPC створений вручну без використання рандомайзера

Британська студія Playground Games розповіла про одне з ключових рішень, яке вона прийняла під час розробки нової частини рольової гри Fable. Замість звичного автоматичного генератора персонажів автори вирішили створювати кожного другорядного героя повністю самостійно.

Революція деталізації проти штучної економії часу

Розробники відмовилися від використання автоматичних алгоритмів, щоб зробити всесвіт Альбіону по-справжньому живим і реалістичним. Вони прагнули уникнути невідповідностей у зовнішності та професіях персонажів, які часто виникають під час автоматичної генерації, пише Insider Gaming.

Автори гри спочатку спроєктували спеціальну програму, яка мала автоматично створювати жителів міст. Проте персонажі, яких створював алгоритм, виглядали непереконливо, а їхні професії абсолютно не відповідали зовнішньому вигляду. Саме тому розробники вирішили ретельно опрацювати характер, зовнішність та роботу кожної віртуальної людини вручну.

Ми індивідуально підбирали абсолютно все для кожного другорядного персонажа, щоб ви могли легко зчитувати його образ, який мав логічний вигляд від голови до п'ят. Спочатку ми мали інструмент, який міг просто випадково генерувати героїв, і це значно заощадило б нам робочий час, але ми виявили, що такі персонажі просто не мали сенсу,

– прокоментував директор гри Fable Ральф Фултон.

Масштаб роботи та фінансові виклики

Масштаб такої роботи справді вражає, адже лише в одному місті Боуерстоун проживає 400 унікальних жителів. Попри чутки про те, що бюджет проєкту неконтрольовано зростає, команда залишається відданою своїй справі.

Реліз гри запланували на 2027 рік. Ця частина стане особливою для індустрії, адже серію вперше випустять на консолях Sony PlayStation. Такий крок відбувся на тлі масштабної реорганізації компанії Xbox, яка переглянула власне ставлення до ексклюзивних релізів.