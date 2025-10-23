Анонсовано Fallout 4 Anniversary Edition: що увійде до святкового видання

На честь 10-ї річниці постапокаліптичної рольової гри Fallout 4 студія Bethesda анонсувала спеціальне ювілейне видання. Воно включатиме весь додатковий контент та понад 150 предметів з Creation Club.

Реліз відбудеться 10 листопада, розповідає 24 Канал з посиланням на YouTube-канал Bethesda, де було опубліковано трейлер ювілейного видання гри.

Що увійде до ювілейного видання?

Bethesda Game Studios представила Fallout 4: Anniversary Edition у новому трейлері, присвяченому 10-річчю гри. Це видання є повним збірником, до якого увійшли всі основні доповнення, що виходили для гри раніше.

Окрім офіційних DLC, гравці отримають доступ до понад 150 предметів з Creation Club. Серед них будуть як уже відомі та улюблені фанатські модифікації, так і абсолютно новий контент.

Наприклад, можна буде отримати нову зброю, змінити породу собаки на гаскі чи далматинця, а також вирушити на виконання розширених завдань.

Трейлер Fallout 4: Anniversary Edition – дивіться відео:

Коли вийде Fallout 4: Anniversary Edition?

Вихід Fallout 4: Anniversary Edition заплановано на 10 листопада – рівно через десять років після релізу оригінальної гри, про що зазначено на офіційному сайті Bethesda. Видання буде доступне для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One та Xbox Series X і S.

Крім того, Bethesda окремо анонсувала порт для Nintendo Switch 2, однак його прем'єра відбудеться пізніше, у 2026 році.

Не вперше Bethesda використовує таку стратегію. У 2021 році, на честь 10-ї річниці The Elder Scrolls V: Skyrim, компанія випустила The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition. Це видання також містило основну гру, усі три офіційні доповнення (Dawnguard, Hearthfire та Dragonborn) та понад 500 елементів контенту з Creation Club.

Туди увійшли нові квести, підземелля, боси, зброя та заклинання. Власники Skyrim Special Edition могли оновитися до Anniversary Edition за додаткову плату, а також отримали безкоштовне оновлення, яке додало чотири модифікації з Creation Club.

Анонс Fallout 4: Anniversary Edition продовжує цю традицію святкування ювілеїв популярних ігор шляхом випуску розширених видань із контентом від спільноти.