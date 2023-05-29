Шанувальник пройшов Fallout 4, граючи за радскорпіона: кумедне відео

Геймер поділився своїм дивним випробуванням у Fallout 4, пройшовши всю гру, граючи за радскорпіона. За допомогою модифікацій він зміг перетворити головного героя в цю тварину з постапокаліптичного світу.

Протягом багатьох років гравцям вдалося пройти Fallout 4 стільки разів, що вони придумують надзвичайно дивні ідеї та виклики, щоб освіжити гру.

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Радскорпіон – головний герой Fallout 4

Ці факти говорить про те, наскільки улюбленою є Fallout 4, що гравці настільки відчайдушно прагнуть продовжувати грати в неї, що почали самі розважатися.

Так зробив один з геймерів, який вирішив пройти гру, граючи за радскорпіона. Ці звірі зазвичай є ворогами у Fallout 4, але завдяки модифікації шанувальнику вдалося перетворити на нього свого головного героя.

Геймер пройшов Fallout 4, граючи за радскорпіона: дивіться відео

Відео саме по собі веселе, і є щось, безсумнівно, блискуче в тому, щоб побачити, як радскорпіон використовує Піп-Бой під час полювання на свого фактично родича. Кульмінацією цієї історії стає момент, коли радскорпіон натискає кнопку, щоб знищити Інститут.