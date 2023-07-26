Шанувальник Fallout 4 зібрав неймовірну колекцію ведмедиків: кумедне відео

Геймер зібрав величезну колекцію плюшевих ведмедиків у Fallout 4. Дитячі іграшки він розкидав по всій своїй резиденції в Даймонд-Сіті.

Збирати свою колекцію він почав ще після виходу гри у 2015 році. Судячи з кількості ведмедиків, геймер весело провів ці 8 років.

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Колекція ведмедиків у Fallout 4

Плюшеві ведмедики належать до різноманітних предметів Fallout 4, які гравці можуть знаходити під час своїх подорожей Бостонською Співдружністю. Доволі ймовірно, що колекція цього геймера є найбільшою у світі.

Починаючи з Fallout 4, у франшизу ввели будівництво поселень, а отже різноманітні предмети використовуються для матеріалів під це будівництво. Та ще з Fallout 3 багато предметів використовували просто для безладу довкола.

Тепер геймер вирішив продемонструвати свою колекцію плюшевих ведмедиків, які він збирав по всій Співдружності ще з 2015 року. Його ігровий дім буквально всіяний іграшковими чотирилапими.

Ведмедики тут просто скрізь: на підлозі, більярдному столі, дивані, полицях, письмовому столі та на верхньому поверсі. Загалом тут зібрані сотні іграшок.