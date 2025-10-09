У четвер 23 жовтня відбудеться трансляція на честь щорічного Дня Fallout. Компанія Bethesda Softworks розповість про новини, пов'язані з наявними іграми серії, та заходи для спільноти. Анонсів нових частин, зокрема Fallout 5 чи ремастеру Fallout 3, на презентації не буде.

Bethesda Softworks спільно з розробниками з Bethesda Game Studios підтвердили, що проведуть пряму трансляцію з нагоди Дня Fallout. Інформація про це з'явилася в акаунті Fallout в соцмережі X, інформує 24 Канал.

Що таке день Fallout і що там покажуть?

Це день, коли фанати серії відзначають все, що пов'язане з грою, оскільки саме 23 жовтня 2077 року, у світі гри розпочалася Велика війна – глобальний ядерний конфлікт, який перетворив цивілізацію на радіоактивну пустку.

Презентація під назвою Fallout Day 2025 розпочнеться о 20:00 за київським часом. Спостерігати за подією можна буде на платформах YouTube, Twitch та в Steam.

У своєму анонсі організатори повідомили, що планують поділитися свіжими новинами про вже наявні ігри у всесвіті Fallout.

Також вони розкажуть про святкування в рамках спільноти та майбутні фанатські заходи.

Це означає, що розраховувати на анонси нових ігор серії під час цієї презентації не варто. Попри це, деякі шанувальники в коментарях все ще сподіваються побачити хоча б невеликий тизер майбутніх проєктів.

Як там Fallout 5?

Раніше з'являлася інформація, що в розробці перебуває кілька ігор Fallout, включно з тією, "яку всі чекають" – Fallout 5. Про це розповів журналіст Video Games Chronicle Джордан Міддлер в епізоді подкасту Friends Per Second, розміщеному на YouTube-каналі блогера Skill Up.

Ходять чутки, що Bethesda також працює і над ремастером Fallout 3, що згадувався в судових документах Microsoft.

Водночас очільник Bethesda Game Studios Тодд Говард заявляв, що студія випустить Fallout 5 лише після The Elder Scrolls VI, реліз якої відбудеться ще не скоро. За чутками, Microsoft шукає способи прискорити розробку через популярність серіалу від Amazon.

До речі, найближчим часом на фанатів серії чекає другий сезон серіалу Fallout, який стартує 17 грудня на Prime Video. Також на грудень заплановане велике оновлення для багатокористувацької гри Fallout 76.