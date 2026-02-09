Молодий Тодд Говард вкрав копію першого Fallout і так познайомився з грою

Очільник Bethesda пригадав свою молодість та те, як вперше познайомився з франшизою RPG Fallout, розробкою якої тепер керує. Для цього довелося піти на крадіжку.

Хто б міг подумати, що легендарний Тодд Говард зіграв у відому апокаліптичну RPG, заволодівши її копією у найбільш підходящий для цього спосіб? Що ж, виявляється, легендарний розробник справді вкрав копію гри, інформує Game Informer.

Цікаво HBO створить серіал за мотивами найкращої відеогри 2023 року

Тодд Говард вкрав у брата диск аби пограти у Fallout?

Це у наш час обличчя Говарда з легкістю впізнає практично будь-який фанат відеоігор.

Колись же, у 1997 році, молодий Тодд був рядовим продюсером студії Bethesda і лише мріяв досяти таких вершин у кар'єрі та… пограти у Fallout.

Тоді проєкт належав студії Interplay Productions, тож заклопотаний Говард й узагалі дізнався про нього лише завдяки захопленому відгуку свого брата.

Взагалі-то це мій брат зіграв у неї першим. Він такий: "Ти грав у Fallout?" А я відповів: "У мене ще не було нагоди". А він відповів: "Ти зобов'язаний у неї зіграти",

– пригадує розробник.

Саме тоді Говард зробив те, що зробив би будь-який житель Пустки – вкрав диск у рідного брата.

Я насправді просто вкрав його диск і ніколи йому його не повернув,

– констатував Тодд.

Кумедно навіть думати, що доля величезної медіафраншизи з успішним серіалом від Amazon повернула в це русло саме завдяки втручанню Говарда, який вперше познайомився з грою через крадіжку.

Кращої історії для одного з головних творців Fallout, яким ми знаємо його сьогодні, і не вигадати.

Що відомо про третій сезон Fallout від Amazon?