Чи пошириться пустка – творці Fallout відповіли, чи вийдуть дії гри за межі США

Розробники культової серії відеоігор Fallout розповіли, чи розглядають вихід подій гри за межі території США. Детальніше – у матеріалі.

Розробники Bethesda прокоментували можливість виходу театру дій франшизи Fallout за межі Сполучених Штатів у майбутніх проєктах, інформує 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

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Ніколи не кажи ніколи, але…

У 1997 році світ побачив оригінальну Fallout, яка запропонувала геймерам зануритися в унікальний сетинг американського постапокаліпсису з нотками ретро-футуризму.

Відтоді вся естетика серії базувалася саме на альтернативній історії Америки 1950-х років. Саме ця атмосфера, безумовно, стала тим, що виділяє Fallout серед інших RPG та постапокаліптичних сетингів.

В рамках Summer Game Fest, креативний директор Bethesda Джонатан Раш та головний продюсер Білл Лакост прокоментували думку про те, чи зможе коли-небудь історія проєкту вийти за межі США.

Я б ніколи не казав ніколи, але скажу, що, мабуть, ні... Значною частиною духу Fallout є це відчуття Америки. Воно ніби пульсує через усі історії, пейзажі та декорації,

– вважає Раш.

Лакост висловив подібну думку, заявивши, що хоча Fallout цілком може "змінити прописку", це навряд чи станеться найближчим часом.

Варто зазначити, що з подібними заявами можуть посперечатися автори модифікації Fallout: London, яка торік мала величезний успіх в Steam.

Разом з тим, і американська пустка ще має купу історій, які Bethesda не забариться розповісти шанувальникам.