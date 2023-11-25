Українська гра про Голодомор Famine Way отримала перший трейлер і сторінку в Steam

Розробники з української студії Stellarium опублікували перший трейлер майбутньої гри Famine Way / Голодний Шлях. Ця пригодницька 2D-гра в мальованому стилі розповідає про Голодомор 1932 – 1933 років на Харківщині.

Трейлер показує, як змінилось життя в українському селі з приходом радянської влади та штучно створеним Голодомором. Колись охайна хатинка прийшла до занепаду, а головна героїня через голод змушена залишити домівку.

Читайте також PIN-UP Foundation та TulSun Foundation утеплили реабілітаційний центр для дітей на Київщині

Українська гра про Голодомор

Та навіть у скрутні часи голоду українці завжди залишаються людьми – дівчинка ділиться останніми крихтами їжі із пораненим пернатим другом. Також трейлер демонструє мальований стиль гри та дає зрозуміти, який вигляд матиме графіка в Famine Way.

Розказана в грі Famine Way / Голодний Шлях історія описує одну родину, проте вона є спільною для тисяч родин, які опинилися в однакових умовах та постраждали від дій комуністичної влади. Ця трагічна сторінка української історії забрала понад 4 мільйони людських життів.

Трейлер гри Famine Way: дивіться відео

Загалом акцент у першому трейлері зроблено на головній героїні Оленці та лелеці, сім'ї Оленки й на темі Голодомору. З 20 листопада з'явилась сторінка гри Famine Way / Голодний Шлях у Steam, а 24 листопада напередодні Дня пам'яті жертв Голодоморів, розробники оприлюднили ігровий трейлер.