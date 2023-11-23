Шанувальник Baldur's Gate 3 "зістарив" компаньйонів з гри – що з цього вийшло

Гравець Baldur's Gate 3 використав механіки створення персонажів у грі аби уявити як виглядали б компаньйони гравця у глибокій старості. Цікаве фото – у матеріалі.

Шанувальник Baldur's Gate 3 вирішив поглянути як герої гри виглядали б у старості й результат вийшов вельми цікавим.

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Однією зі знакових причин успіху BG 3 стали напрочуд продумані та добре прописані компаньйони.

Такі персонажі, як Астаріон, Карлак, Вілл та інші назавжди закохали у себе мільйони геймерів, які відтоді по-різному виявляють своє захоплення улюбленими героями: від фан-артів до косплею та ще багато чого.

Наприклад, фанат гри під ніком grey_anonym скористався редактором персонажів, щоб вдовольнити свою цікавість та побачити як віртуальні супутники виглядали б у старості.

Фото з Reddit

Зокрема, тут можна побачити підстаркуватого Астаріона, який вилікувався від вампіризму.

Також деякі коментатори зазначили, що Тінесерда у такій версії дуже схожа на свою матір, з якою гравці можуть познайомитися в одному з квестів.