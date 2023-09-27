Геймер створив інтро для Baldur's Gate 3 у стилі серіалу Друзі: кумедне відео

Талановитий шанувальник хітової Baldur's Gate 3 зробив напрочуд кумедний відеоролик у якому обіграв заставку культового телесеріалу Друзі із персонажами улюбленої RPG. Що з цього вийшло – дізнайтеся у матеріалі.

Фанат Baldur’s Gate 3 створив кумедну пародію на інтро класичного ситкому "Друзі", поєднавши його стиль з персонажами фентезійної рольової гри.

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Чимало мемів про Baldur's Gate 3 були натхненні самими персонажами, оскільки всі вони мають унікальні та гарно прописані особистості, що і робить їх дещо схожими на всім відомих героїв із "Друзів".

Шанувальник BG3 під ніком Sho поділився відео у якому шість оригінальних персонажів гри представляються один за одним, імітуючи заставку серіалу.

BG 3 у стилі Друзів: дивитися відео

Ентузіаст розповів, що така ідея в нього виникла, коли він побачив фонтан дуже схожий на той, що був у заставці "Друзів", а оскільки головних ігрових персонажів у грі також шестеро, то ідея видалась йому напрочуд вдалою.

Шанувальники Baldur’s Gate 3 у коментарях висловили своє захоплення роликом та навіть заходилися обговорювати хто з персонажів гри більше схожий того чи іншого персонажа серіалу.