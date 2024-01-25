Гравець Baldur's Gate 3 шокував геймерів напрочуд жорстокою розправою над одним з босів гри

Шанувальник Baldur's Gate 3 поділився з ігровою спільнотою роликом зі свого проходження, в якому він розправився з одним із босів гри у спосіб, рівень жорстокості якого важко описати словами.

Baldur's Gate 3 стала найкращою грою 2023 року серед іншого й за ту свободу, яку вона дарує гравцям у розв'язанні різноманітних задач.

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Larian Studios пропонують увазі геймерів дбайливо створений відкритий світ, в якому кожен з них може бути ким захоче.

Високоморальний паладин-проповідник, жорстокий вбивця чи найкращий бард в історії – варіанти безмежні.

Свобода стосується і того як гравці проходять через бойові зіткнення, адже в грі як у справжньому DnD, для цього передбачено безліч опцій, що дозволяють реалізовувати найхитріші стратегії.

Користувач Reddit під ніком Syntactics2411 продемонстрував власний метод розправи над одним з босів гри, який не можна назвати вишуканим чи хитрим, але він точно є жорстоким та одним із найменш етичних способів вбивства.

Перш ніж зіткнутися в бою з Горташем, гравець відвідав матір персонажа, вбив її та "поклав у кишеню" Карлак, яка у свій час настраждалася від служби на опального лорда.

Безпосередньо під час сутички Syntactics2411 зачекав поки здоров'я опонента опуститься до потрібного рівня, вибрав Карлак та жбурнув бездиханне тіло матері Горташа у нього самого, попутно вбивши цим боса.

Жорстока розправа над Горташем у BG 3 – дивитися відео

Хоча світ Baldur's Gate 3 можна назвати темним фентезі, однак від такого вчинку й справді може потемніти в очах і було б добре якби місце такій жорстокості було лише у відеоіграх.