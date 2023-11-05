Гравець Battlefield 2042 знайшов чудернацький спосіб знищити ворожий танк: кумедне відео

Винахідливий гравець Battlefield 2042 перетворив власний БТР на смертоносну ракету, яка допомогла йому знищити ворожий танк. Кумедне відео – у матеріалі.

Battlefield 2042 переживає друге дихання, адже останнє доповнення для гри повернуло їй інтерес величезної кількості геймерів.

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Разом з припливом гравців, на розважальних платформах почали також з'являтися кумедні відео ігрового процесу, в яких геймери міряють винахідливістю.

Так користувач Reddit під ніком WanderingWhite поділився власним роликом, у якому креативно підійшов до знищення ворожого танку.

Керуючи бронемашиною CAV-Brawler, геймер підвів її до прірви та "пірнув" униз – прямісінько на башту важкої техніки опонентів.

Кумедний момент: дивитися відео

Потужний вибух знищив танк та увесь його екіпаж, а "броня" WanderingWhite залишилася без жодної подряпини.

Щоправда, гра не зарахувала таку феєричну розправу над опонентами у статистику гравця, але він, ймовірно, не дуже засмутився, адже отримав досить багато захоплених коментарів та лайків під відео.