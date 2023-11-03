Гравець Destiny 2 першим у світі зробив те, що 9 років вважалося неможливим

Шанувальник Destiny здивував усю фанатську спільноту гри, першим у світі досягши звитяги, яку вважали неможливою довгих 9 років. Детальніше – у матеріалі.

9 років минуло з моменту виходу рейду Vault of Glass у Destiny й ось затятий шанувальник проєкту зробив неможливе, пройшовши його самотужки.

Варте уваги PIN-UP Foundation допоміг облаштувати хаб для дітей, які постраждали від війни

16 вересня 2014 року Vault of Glass став першим в історії рейдом у Destiny.

Як і всі наступні рейди він був розрахований для проходження командою гравців і аж ніяк не для одного персонажа.

Втім, відомий стрімер Destiny 2 під ніком The SnazzzyRock зумів першим у світі завершити бездоганне соло проходження Vault of Glass, чим назавжди вписав себе в історію франшизи.

Повне проходження: дивитися відео

Феноменальний "ран" тривав 55 хвилин і впродовж нього геймер продемонстрував виняткову майстерність та використав десять видів зброї (всього 21 різний ґан), два підкласи та п’ять екзотичних елементів броні, щоб отримати перемогу в семи бос-файтах VoG.