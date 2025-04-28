Найвідоміший фанат Oblivion відтворив своє знакове фото 19 років потому

На честь неочікуваного виходу ремастера The Elder Scrolls IV Oblivion, відданий шанувальник гри повторив своє вірусне фото з далекого 2006 року.

Ймовірно, найбільш "мемний" прихильник культової відеогри TES IV Oblivion відсвяткував вихід ремастера, створивши нову версію свого відомого фото, інформує 24 Канал.

Цікаво Для Oblivion Remastered уже зробили майже 300 модів

Любов крізь роки

Тодд Говард та Bethesda здивували увесь світ, випустивши блискучий ремастер класичної RPG, який вражає навіть авторів оригіналу.

Фанати оригінальної гри й не мріяли про такий "подарунок", тож тепер у різний спосіб виказують свою вдячність та респект розробникам.

Тепер, через 19 років після виходу гри, шанувальник відомий як Піт Бенстед вирішив відтворити свою знамениту світлину. Мова про зображення, де молодик неабияк радіє тому, що отримав фізичну копію гри для Xbox 360, а саме фото датується 26 грудня 2006 року.

Тоді і зараз / Фото з X

На новому фото видно, як геймер змінився за цей довгий час, але одразу помітно, що його пристрасть до Oblivion залишилася все такою ж сильно та "мемною" як і колись.