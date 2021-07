Фанат Red Dead Redemption 2 створив для гри інтро у стилі серіалу True Detective: відео

Один із шанувальників обох проєктів, вирішив їх поєднати у своєрідній манері, створивши інтро для гри за мотивами заставки серіалу. Результат перевершив усі очікування. Приголомшливе відео у матеріалі.

Дехто може здивуватися, почувши це, але Red Dead Redemption 2 має багато спільного із першим сезоном популярного серіалу True Detective. Обидва проєкти – злочинні драми, засновані на переживаннях самопроголошених "поганих людей", обидва зосереджені на відносинах між небезпечними людьми, і обидва закінчуються на гірко-солодкій ноті. Один із геймерів помітив ці подібності та вирішив поєднати гру та серіал, створивши фантастичне інтро для RDR 2.

Створив цей неймовірний відеоролик норвезький художник візуальних ефектів Робін Мікальсен. У ньому чоловік поєднав кадри відео та нерухомі зображення з Red Dead Redemption 2 під жалобну мелодію пісні гурту The Handsome Family під назвою "Far From Any Road". Похмурий текст пісні та тривожні образи відповідають гіркому прощанню персонажів Red Dead Redemption 2 зі старим-добрим Диким Заходом та життям поза законом, підкреслюючи трагічність сюжету гри.

Творцеві відео вдалося неймовірно передати загальну атмосферу переживань головного героя та сповнити власне творіння символізмом, який внесли в гру розробники. Особливо сильним виглядає момент з використанням подвійної експозиції у якому в силуеті Артура Моргана з'являється постать оленя як символ його внутрішнього благородства та честі.

Загалом, такий креатив без сумніву має прийтися до смаку як фанатам гри, так і шанувальникам серіалу.