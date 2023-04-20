Шанувальник Skyrim збудував власний Вайтран за допомогою Unreal Engine 5: неймовірне відео

Талановитий фанат TES V: Skyrim створив власну версію містечка Вайтран з улюбленої гри за допомогою ігрового рушія Unreal Engine 5. Дивовижний результат праці геймера – у матеріалі.

Шанувальники Skyrim – це, безумовно, одна з найвідданіших та найкреативніших геймерських спільнот і новий проєкт талановитого геймера зайвий раз це підтверджує.

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Понад десять років минуло з моменту релізу Skyrim, а гра все ще "жива" і для багатьох є ідеальним прикладом фентезійної RPG у відкритому світі.

Перевипущена сім разів на різних ігрових платформах, Skyrim була продана понад 30 мільйонами копій і досі має в середньому 20 тисяч активних гравців щомісяця лише у Steam.

Але іноді любов геймерів до неї виходить і за межі ігрового процесу. Так сталося з користувачем Reddit під ніком liontower3d, який вирішив поєднати приємне з корисним, а саме: вивчення рушія Unreal Engine 5 та любов до одного з містечок Скайріму.

Це вилилось у блискучий Вайтран, відтворений у свіженькому рушії від Epic Games, який просто приголомшив геймерську спільноту.

Неймовірний Вайтран в UE 5: відео

У коментарях до посту liontower3d отримав належну похвалу за свої зусилля.

Сам ентузіаст розповів, що на реалізацію задуму в нього пішло близько місяця, а далі він планує взятися і за інші міста суворої батьківщини нордів.