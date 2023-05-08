Фанат відтворив у Sims 4 будинок з популярного серіалу: захопливе відео

Геймер відтворив у Sims 4 будинок з популярного американського серіалу "Безсоромні". У соціальних мреежах він опублікував відео екскурсії своїм творінням.

Шанувальник відтворив будинок Галахерів – сім'ї головних героїв серіалу. Попри те, що ні The Sims 4, ні "Безсоромні" не є найновішими доступними іграми та телешоу, обидві збирають вірну базу шанувальників, які із задоволенням відкривають заново ці популярні франшизи.

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Будинок Галахерів у The Sims 4

Майже через десять років після першого випуску The Sims 4 продовжує давати гравцям засоби для створення дивовижних будинків, щоб уявляти життя їхніх мешканців. Гравці регулярно діляться своїми творіннями в соціальних мережах, а деякі шанувальники The Sims 4 відтворюють культові місця.

Так і цього разу. Шанувальник опублікував відео-екскурсію будинком з серіалу "Безсоромні" – популярного комедійно-драматичного шоу про пригоди сімейства Галагерів.

До слова, будинок вийшов надзвичайно детальним. Схоже, шанувальник добряче постарався, звертаючи увагу на найдрібніші деталі – як от підлога та шпалери.