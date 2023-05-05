Журналіст стверджує, що фанатам Star Wars слід готуватися до анонсу нової відеогри у жанрі RTS

Журналіст видання VGC обмовився у соцмережах про те, що має інформацію про нову гру у всесвіті Star Wars до того ж у жанрі RTS, чого так давно хотіли чимало геймерів. Детальніше – у матеріалі.

Успіх Star Wars: Jedi Survivor показує, що франшиза "Зоряних Війн" буде приносити гроші правовласникам ще довгі роки, то чому б не втішити геймерів тим чого вони так давно хочуть?

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"Зоряні Війни" не чужі для стратегій в реальному часі, враховуючи, що LucasArts кілька разів пробували освоїти цей жанр віртуальних розваг ще у 90-х.

Однак жодна з давніх ітерацій галактичних пригод не наблизилася до успіху Empire at War, гри 2006 року від студії Petroglyph, яка дозволяла гравцям обирати Імперію чи Альянс повстанців та вести свої юніти до перемоги у сюжетній кампанії.

Трейлер Empire at War: відео

Надалі студія неодноразово намагалася отримати фінансування сиквелу від Electronic Arts, однак безрезультатно і шанувальники RTS під брендом Star Wars могли насолоджуватися лише новими модифікаціями та надіятися, що колись вони побачать нову стратегію в улюбленому сетингу.

І, схоже, що цей день все ближче.

У відповідь на твіт Джо Веста з GamesRadar про те, що він мріє побачити продовження Empire at War, редактор порталу VGC Енді Робінсон поділився дещицею ексклюзивної інформації.

Я думаю, вам не доведеться довго чекати Star Wars RTS від відомих розробників…, – написав журналіст.

У наступних твітах Робінсон додав, що проєкт, який він має на увазі, ще не анонсовано.

Оскільки угода про ексклюзивність прав EA на ігри всесвіту Star Wars закінчується, "відомим" розробником може бути будь-яка з ААА студій, отож для шанувальників ЗВ настають цікаві часи.