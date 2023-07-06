Шанувальники Hollow Knight випустили власне безплатне DLC, яке вражає своєю масштабністю

Після років роботи десятків ентузіастів було випущено модифікацію для Hollow Knight під назвою Pale Court, яка настільки масштабна і красива, що виглядає як повноцінне DLC.

Іноді фанатська любов до гри не знає меж настільки, що це виливається у масштабні проєкти, створені виключно на чистому ентузіазмі, повідомляє 24 Канал.

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Чудовий приклад подібної історії – неймовірний модифікація Pale Court, розроблена геймерами для одного з найкращих "рогаликів" – гри Hollow Knight.

Мод, який можна завантажити абсолютно безкоштовно (для цього знадобиться утиліта Scarab), зосереджується на "найвидатніших чемпіонах Хеллоунеста" (світу гри), яких гравцю слід буде перемогти у своєрідному турнірі.

Кинь виклик легендам і займи своє гідне місце серед них, – йдеться в анонсі.

Отож, основний вектор "доповнення" – це бійки проти п'яти могутніх босів та, подейкують, одного секретного.

Трейлер великої модифікації: дивитися відео

Одначе при цьому, Pale Court також додає чималу кількість нового вмісту і до базової гри.

Наприклад, з'являться нові "шарми" (предмети, що дарують здібності героєві), а також нові арти та музика, які ідеально збігаються з загальним стилем проєкту від розробників з Team Cherry.

Ентузіасти навіть додали в гру кілька нових діалогів, до того ж з голосовим супроводом.

Pale Court – одна з найбільших модифікацій для ігор останніх років і шанувальники Hollow Knight сприйняли її вихід неймовірно добре.