Фанати стверджують, що знайшли пасхалку на GTA VI у трейлері апгрейду GTA V для консолей

Нещодавно Rockstar випустили трейлер, що анонсував оновлення версії GTA V на консолях нового покоління, а уважні геймери помітили у ньому цікаву деталь, що може бути посиланням на сетинг продовження франшизи. Детальніше у матеріалі.

Випущена у далекому 2013 році ще на PlayStation 3 і Xbox 360, GTA V ось уже 8 років залишається на плаву та навіть отримає версію для останнього покоління консолей PS5 і Xbox Series X/S, вихід якої заплановано в березні 2022 року.

До теми Справжня катастрофа: геймери "розгромили" трейлер GTA V для консолей нового покоління

Попри в загальному негативну реакцію на те, що розробники замість того, щоб оголосити про нову частину серії збираються фактично портувати "стареньку" гру на новіші консолі, все ж знайшлися віддані прихильники, які буквально під мікроскопом розглянули останнє відео від Rockstar Games.

Серед багатьох кадрів трейлеру увагу геймерів привернув той, де один з головних героїв гри Франклін їде по шосе на спортивному автомобілі. Здавалося б що тут такого? Проте уважний глядач помітить незвичний номерний знак автівки, на якому красується надпис: "61SAL890".

Трейлер GTA V для консолей нового покоління



Користувач Reddit під ніком docbicep швидко розшифрував дивні символи, та стверджує, що вони цілком можуть бути підказкою розробників, яка вказує на сетинг довгоочікуваного продовження франшизи.

За словами уважного геймера, надпис, прочитавши цифру 8 як слово "eight", можна розшифрувати як "6 is a late 90s" (6 це пізні 90–ті), що своєю чергою наштовхує на думку про те, що події майбутньої гри (якщо, звісно, вона дійсно в розробці) будуть відбуватися у минулому, а саме в означених роках.

Той самий номерний знак / скриншот з YouTube

Хоча ця версія може здатися притягненою за вуха, фактом є те, що Rockstar і раніше ховали "пасхалки" на майбутні проєкти у своїх іграх та роликах, дражнячи цим геймерів. Отож, без сумніву це не достеменна інформація, але все ще теоретично може виявитися правдою.

Попри це більшість користувачів мережі все ж налаштовані скептично. Найпопулярніший коментар від користувача mvreee, де той жартує, що насправді номерний знак означає, що GTA 6 "вийде наприкінці 2090 року" навіть має більше голосів, ніж сам пост.

Нам же залишається лише чекати якої-небудь офіційної інформації від Rockstar Games та надіятися, що наступна гра легендарної франшизи все ж не за горами.