Культовий шутер Far Cry 3 отримає довгоочікуване оновлення для сучасних консолей

Компанія Ubisoft підготувала технічне оновлення для консольної версії шутера з відкритим світом Far Cry 3 Classic Edition. Вже наступного тижня гравці на сучасних платформах зможуть випробувати гру з підвищеною частотою кадрів.

З нагоди анонсу розробники випустили окремий трейлер, що демонструє оновлений ігровий процес, розповідає 24 Канал. Про анонс оновленої Far Cry 3 Ubisoft повідомила на акаунті Far Cry в X.

Які покращення отримає перевидання гри?

Оновлення, яке додає підтримку режиму 60 кадрів на секунду, стане доступним 21 січня, як повідомила Ubisoft. Це покращення стосується лише власників PlayStation 5, Xbox Series X та Series S, де гра працює за технологією зворотної сумісності.

Варто зазначити, що видавець не надав інформації про будь-які інші графічні чи технічні зміни, тож, імовірно, стабільна частота кадрів стане єдиним нововведенням цього патчу.

Трейлер Far Cry 3 з 60 FPS – дивіться відео:

Нагадаємо, що оригінальна Far Cry 3 дебютувала ще у 2012 році на PC та консолях тогочасного покоління – Xbox 360 і PS3. Через шість років, у 2018-му, з'явилося видання Classic Edition для PS4 та Xbox One.

Воно вирізнялося покращеною графікою та роздільною здатністю до 1440p на версії PS4 Pro, проте розробники повністю вирізали з нього мережеві режими.

Подібна практика оновлень не є новою для Ubisoft: у квітні 2025 року аналогічний апдейт із підтримкою 60 FPS отримала четверта частина франшизи на сучасних консолях.