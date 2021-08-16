Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: щенячий патруль та оригінальний раннер

У рейтингу найпопулярніших мобільних ігор з'явилося одразу кілька новинок, а також змінився лідер. На першу сходинку достатньо неочікувано заскочила відеогра Fidget Toys Trading.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: впевнений лідер та неоднозначна новинка

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Fidget Toys Trading My Talking Angela 2 Count Masters PAW Patrol Rescue World Arrow Fest Subway Surfers Bridge Race Garena Free Fire Doll Designer Run Rich 3D

Цього тижня в рейтингу найпопулярніших мобільних ігор з'явився новий лідер – симулятор бартеру з назвою Fidget Toys Trading. Відеогра My Talking Angela 2 опустилася на 2 місце, а от трійку найкращих цього разу замкнула гра Count Masters. У середині топу та його другій половині загалом без особливих змін (Arrow Fest, Subway Surfers та Bridge Race), хоча й варто відзначити падіння одразу двох проєктів: Garena Free Fire та Run Rich 3D.

Цього разу топ найпопулярніших мобільних ігор покинули: Hair Challenge (16 місце) та Judgment Day: Angel of God. Heaven or Hell? (22 місце). Вперше до рейтингу потрапили:

PAW Patrol Rescue World – відеогра, яка створена за мотивами мультфільму "Щенячий патруль у кіно", який кілька днів тому вийшов в прокат. Головними героями є ті ж песики, щоправда, у грі з'явилися поки не всі. Розробники розповіли, що в кожного цуцика є унікальний набір вмінь, а також свій транспортний засіб. У самій грі можна виконувати різноманітні завдання чи просто досліджувати місто. Загалом ця відеогра має сподобатися всім юним шанувальникам цього мультфільму.

Трейлер відеогри PAW Patrol Rescue World: відео

Doll Designer – відеогра, яка дуже сподобалася гравцям з Індії. За жанром це черговий представник "родини" раннерів, але зі своєю цікавою концепцією. Під час забігу геймери мають скласти своєрідний пазл, тобто збирати потрібно лише ті предмети, які вказані у спеціальному вікні. А все це потрібно робити для того, щоб створити ідеальний іграшковий набір, який сподобається головній героїні. Загалом у відеогрі дуже просте керування, а також чимало цікавих рівнів.

Геймплей відеогри Doll Designer: відео