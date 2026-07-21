Фанати The Guild зібрали півтора мільйона доларів на зйомки фільму по улюбленій грі

Легендарне шоу про геймерів The Guild повертається у форматі повнометражного фільму. Кампанія на Kickstarter зібрала необхідну суму з приголомшливою швидкістю, довівши, що віддана спільнота фанатів виявилася сильнішою за великі кіностудії.

Стрімкий успіх та сила спільноти

Вранці 20 липня стартував збір коштів на стрічку під назвою The Guild: Ren Faire’d. Вже за 5 годин проєкт подолав позначку в 1,5 мільйона доларів. Станом на середину дня понад 9 000 бекерів пожертвували понад 1,65 мільйона доларів, і це лише початок, адже попереду залишаються ще 32 дні. Про це пише видання Insider Gaming.

Авторка ідеї серіалу Феліція Дей вирішила звернутися до аудиторії напряму після того, як їй запропонували перезапустити франшизу з молодим акторським складом. Вона відмовилася змінювати дух оригіналу заради студійних вимог.

Я подумала: знаєте що? Я зніму фільм. Це буде неймовірно. І фанати підтримають це. Тож я навіть не намагалася продати цей фільм Голлівуду. Вони мені не потрібні,

– прокоментувала Феліція Дей.

Що відомо про майбутню прем'єру?

Сюжет нової стрічки розгорнеться у яскравому світі Ренесансу. Хоча автори тримають деталі сценарію у таємниці, Дей обіцяє зберегти ту саму атмосферу, яку свого часу полюбили глядачі, та водночас залучити нове покоління шанувальників до своєї віртуальної гільдії.

Окрім цифрової копії фільму, учасники збору отримають різноманітні бонуси. Команда підготувала нову карткову гру Swords & Sweethearts, а також доповнення Dragonor для системи D&D 5.5. Серед інших сувенірів пропонують одяг, наклейки та набори гральних кубиків.

Попри те, що початкову фінансову мету вже виконали, збір триває, що дозволить творцям додати ще більше контенту та покращити якість майбутньої картини.