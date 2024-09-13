Легенда повертається – одну з найпопулярніших мобільних ігор відродять після 10 років забуття

Легендарна відеогра, яка свого часу змушувала геймерів розбивати смартфони, повернеться після 10 років забуття. Коли очікувати на реліз проєкту – дізнайтесь у матеріалі.

Понад 10 років тому на небосхилі мобільного геймінгу запалала зірка під назвою Flappy Bird, але сяяла вона недовго.

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Легенда повернеться у 2025 році

У травні 2013 року на мобільних телефонах з'явилася простенька забавка, суть якої була "тапами" по екрану провести пташку якнайдалі, пролітаючи поміж труб та інших перешкод.

Гра буквально захопила світ та змушувала деяких людей втрачати здоровий глузд. Саме через це вже у лютому 2014 року розробник Flappy Bird видалив гру з усіх платформ, заявивши, що його лякає "залежність" людей від проєкту.

Декаду потому, завдяки зусиллям команди натхненних фанатів, які називають себе Flappy Bird Foundation, було анонсовано повернення легендарної гри.

Ентузіастам вдалося отримати офіційні права на торгову марку Flappy Bird, що належали Gametech Holdings LLC, а також права на оригінал.

Отож, вже у жовтні 2024 року вийде оновлена версія гри для браузерів, а десь у 2025 році нас очікує повернення Flappy Bird на iOS та Android пристрої. Цікаво, як цього разу на неї відреагує людство.