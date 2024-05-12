Фанат Football Manager став частиною історичного досягнення справжньої футбольної команди

Англійський геймер виявився настільки майстерним у відеогрі Football Manager, що отримав посаду у реальному клубі та допоміг йому здобути історичну переомгу вперше за 132 роки.

У листопаді минулого року креативна агенція McCann London запустила цікаву рекламну кампанію спільно з Xbox, в рамках якої відбувся турнір з Footbal Manager 24, повідомляє 24 Канал.

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Дійство присвятили виходу FM24 у Xbox Game Pass Ultimate та 20-річчю гри. Головний приз був надзвичайно цінним – переможцю обіцяли шанс втілити свою мрію та почати кар'єру аналітика в професійному футбольному клубі Бромлі ФК.

Перемогу здобув 23-річний Натан Оволабі, який потому ще й пройшов складну співбесіду, де його знання перевіряв головний тренер команди Енді Вудман.

Молодик вистояв перед всіма випробуваннями та увійшов до штабу спеціаліста, а про його шлях навіть зняли документальний серіал, що виходив на каналі TNT Sports.

Перший епізод документалки – дивитися відео

Натан був чудовим, чесно кажучи. Він інтегрувався в наш колектив, і його трудова етика була чудовою. Він вчиться на роботі, що також важливо, і я думаю, що він, мабуть, каже всім, що результати прийшли завдяки його важкій праці! Жарти в сторону, з ним було приємно працювати, – прокоментував Енді Вудман навички геймера після кількох місяців спільної роботи.

Натан та менеджер Бромлі / Фото TNT Sports

І ось, футбольний сезон добіг кінця, а Бромлі ФК вперше за 132 роки пробився до 4 дивізіону Англії, вигравши матч за підвищення на головному стадіоні Великобританії – легендарному Вемблі.

Святкування команди / Фото з southlondon.co.uk

Не беремося судити наскільки великим став внесок в це дивовижне досягнення затятого геймера, але Енді Вудман зазначив, що його поява точно надала тренерському штабу "інший голос і кут зору, інший підхід до речей", тож експеримент безперечно можна вважати вдалим.

Якщо вас зацікавила ця історія, то футбол зовсім скоро вирушить на літню перерву й у вас буде вдосталь часу аби й самим стати майстрами у Football Manager, а там, як бачите, усе цілком можливо.