Наші улюбленці: ви ніколи не здогадаєтесь, хто з'явиться у Fortnite уже цього року

Fortnite готує чимало сюрпризів на 2025 рік. Неофіційний витік інформації розкрив імовірні майбутні колаборації, нові сезони й навіть повернення культових героїв. Усе це – ще до кінця поточного року.

Чого чекати від Fortnite

Популярна гра від Epic Games знову опинилася в центрі уваги після масштабного витоку, який нібито розкриває плани гри до кінця 2025 року. Згідно з інформацією, серед майбутніх оновлень – новий сезон, натхненний супергероями, і довгоочікувана колаборація з "Сімпсонами", повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

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Цей витік з’явився 7 травня – напередодні першого оновлення контенту для сезону "Галактичної битви". У ньому йдеться, що наступний сезон буде присвячений темі супергероїв. Очікується, що цього разу в гру додадуть Супермена, а гравці зможуть отримати тематичні бонуси, пов’язані з персонажем DC. Крім того, локація "Фортеця самотності" має з’явитися як нова точка інтересу, замінивши "Замасковані луги".

Зараз Fortnite перебуває у сезоні, присвяченому "Зоряним війнам", і розробники не збираються зупинятися. Поточний сезон триватиме до 7 червня, тож перевірити правдивість витоків ми зможемо вже зовсім скоро.

Однак ще більше зацікавлення викликають плани на кінець року. Після супергеройського сезону має розпочатися сезон під назвою "Вторгнення жуків", хоча конкретних подробиць поки що обмаль.

Після нього нібито вийде міні-сезон, повністю присвячений "Сімпсонам". Повідомляється, що на гравців чекатиме локація "Спрінгфілд" – імовірно, як повноцінний об’єкт у грі. Цей сезон має стати фінальним у шостому розділі перед початком сьомого.

За інформацією з витоку, другий сезон сьомого розділу буде витриманий у скандинавській тематиці, але наразі без конкретики. Також ідеться, що новим головним антагоністом розділу стане Темна Сутність (судячи з усього, мова про колаборацію з Alan Wake), хоча деталей про це поки що також немає.

Попри всю інтригу, слід пам’ятати: подібні витоки не завжди відповідають дійсності, тож сприймати їх варто з обережністю. Втім, заявлені плани звучать вражаюче, особливо можливість побачити "Сімпсонів" у всесвіті Fortnite.