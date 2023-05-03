Витік Fortnite розкрив можливий кросовер з Marvel

Витік Fortnite розкриває можливу першу співпрацю зі студією Marvel. Схоже, геймери будуть у захваті від нового контенту, який може отримати улюблена гра.

У Fortnite вже є довгий список кросоверів із назвами поп-культури, які виходять далеко за межі ігор. Серед них особливо успішним є партнерство між Fortnite і Disney.

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Кросовер Fortnite і Marvel

Під час останнього витоку інформації про Fortnite популярний інсайдер HYPEX показує, що кросовер з Людиною-павуком стане першою співпрацею в главі 4, сезоні 3.

HYPEX зазначає, що співпраця, ймовірно, буде з Майлзом Моралесом – однією з найсильніших версій Людини-павука в мультивсесвіті. Це відбудеться невдовзі після виходу нового фільму "Людина-павук: крізь всесвіт".

Автор витоку також розповів, що Epic працює над кросовером, який включає міфічну зброю, дві кирки, два символи, емоцію та два скіни під кодовою назвою "Hero & Menace Universal".

Новий фільм про Людину-павука вийде в кінотеатри 2 червня, а другий сезон Fortnite закінчиться 9 червня. Варто зазначити, що 2-й сезон Fortnite спочатку мав закінчитися 2 червня.

Зі зміною дати новий Spider-Man фільм і новий сезон Fortnite будуть випущені лише з різницею в кілька днів, щоб уникнути зіткнення прем'єр в один день.