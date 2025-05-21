Fortnite повернувся до App Store у США після майже п’яти років блокування

Після тривалої судової тяганини Fortnite знову доступний для завантаження в американському App Store. Гру було вилучено у серпні 2020 року через конфлікт між Epic Games і Apple: розробники впровадили власну систему платежів, що суперечила політиці платформи.

Повернення стало можливим після нещодавнього судового рішення, яке забороняє Apple стягувати комісію з транзакцій, що відбуваються поза межами App Store у США, інформує 24 Канал.

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Хоча спочатку Epic обіцяла повернути гру вже за тиждень, фактичний процес затягнувся майже на три. Генеральний директор Epic Games Тім Суїні вже прокоментував повернення гри на своїй сторінці в соцмережі X лаконічною фразою: "Ми повернулися, друзі".

Сторінка Fortnite в американському App Store знову активна, і гра одразу ж очолила список найпопулярніших безкоштовних застосунків для iPhone та iPad.

Крім того, у країнах Європейського Союзу Fortnite стала доступною через Epic Games Store і альтернативну платформу AltStore, що стало реакцією на раніше заблоковану спробу повернення гри до App Store у США.

Невдовзі після відновлення гри Apple та Epic Games подали спільне повідомлення до суду, у якому зазначили, що всі питання, пов’язані з позовом Epic від 16 травня, було врегульовано.

А тим часом студія Atari повідомила про повернення культового аркадного шутера Missile Command Delta. Оновлена версію вийде вже влітку на PC, PS5, Xbox Series X|S та Nintendo Switch.