Гравець Fortnite впевнений, що знайшов найтоксичнішу емоцію в грі – кумедне відео

Шанувальник Fortnite поділився своїм відкриттям щодо нової емоції, яку можна використовувати у напрочуд "токсичній" манері. Цікаве відео – у матеріалі.

Fortnite, як і будь-яка змагальна гра, має свою частку токсичності. Особливо це стосується емоцій, які геймери використовують після вбивств опонентів чи перемоги в матчі.

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Нескінчені "косметичні" можливості проєкту ніби-то лише спонукають гравців придумувати власні цікаві комбінації та способи принизити суперників.

Так нещодавно Fortnite представила нову співпрацю з Леді Гагою як основну частину Fortnite Festival Season 2. І ось один з фанатів гри уже знайшов спосіб використати нову емоцію у токсичний манері.

Річ у тому, що новий "емоут" має в собі пісню співачки під назвою "Stupid Love" і коли гравець вирішує його використати – той починається якраз з цих слів.

У ролику, дбайливо наданому користувачем X (колишній твітер) auslasia, видно як він спамить першу частину емоції та обриває її за допомогою скасування анімації, що призводить до повтору слова "stupid" (дурень або ж тупий, – ред.) знову і знову.

Геймер виконав цей "ритуал" одразу після того, як здобув перемогу у матчі, усунувши останнього суперника.

Нова токсична емоція у Fortnite – дивитися відео

Публікація викликала змішані відгуки серед шанувальників Fortnite.

Дехто стверджує, що це занадто "жахливо" та "грубо", але є й інша когорта геймерів, які зізналися, що саме після цього відео захотіли придбати свіженький Festival Pass заради нової емоції.