Forza Horizon 6 буде найбільшою грою в історії серії – перший геймплейний трейлер

З'явився перший трейлер ігрового процесу майбутньої Forza Horizon 6, яка перенесе шанувальників відомої серії перегонів до Японії та подарує наймасштабнішу мапу з коли-небудь бачених.

22 січня на Xbox Developer Direct вперше показали ігровий процес Forza Horizon 6.

Яким буде геймплей Forza Horizon 6?

Найбільшою зміною, в порівнянні з попередницею, стане те, що у новому проєкті гравці приєднаються до легендарного фестивалю Horizon, не як зірка, а як невідомий турист, якому доведеться завоювати свій шлях на вершину світу перегонів.

Для цього FH 6 матиме новий інструмент відстежування ігрового прогресу під назвою Collection Journal. Він являтиме собою віртуальний журнал, натхненний пристрастю японців до колекціонування наліпок, і дозволить геймерам зібрати власну цифрову колекцію "сувенірів", повідомляє Game Informer.

Під час дослідження світу, традиційно можна буде фотографувати фрески, пам'ятки чи просто мальовничі місця, щоб зберігати їх у цьому журналі.

А досліджувати буде що, адже Японія стане найбільшою картою серії. Велику частину мапи займе Токіо, яке буде в 5 разів більшим за мексиканське місто Гуанахуато у Forza Horizon 5, інформує The Times of India.

Там на гравців чекатимуть дбайливо відтворені знакові місця, такі як перехрестя Сібуя чи Токійська вежа. Повернеться у гру і зміна пір року.

Трейлер гри: дивіться відео

Звичайно, окремою віхою проєкту стане японська автомобільна культура, яка буде представлена величезною кількістю марок та моделей.

На додачу, гравці отримають більше можливостей для налаштування та тюнінгу свої "залізних коней".

Коли відбудеться реліз Forza Horizon 6?