Фанат Hogwarts Legacy вказав на серйозний недолік одного з факультетів – кумедне відео

Шанувальник Hogwarts Legacy обрав Гафелпаф для свого персонажа і був шокований, підмітивши кумедну деталь стосовно архітектури Гоґвортсу та гуртожитку обраного факультету.

Hogwarts Legacy дозволяє фанатам Гаррі Поттера поринути у школу магії Гоґвортс та її мальовничі околиці, якомога точніше слідуючи оригінальному матеріалу.

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У проєкті Avalanche Software гравці також можуть обрати собі один з чотирьох факультетів, чи то пак гуртожитків – Ґрифіндор, Слизерин, Рейвенклов чи Гафелпаф.

Ставши віртуальним учнем останнього, один геймер виявив суттєву проблему в архітектурі замку, пов'язану з гігієною.

Користувач Reddit під ніком ina_rs поділився на платформі відео у якому показано скільки часу потрібно гафелпафцю аби пробігти від своєї кімнати відпочинку до двох найближчих туалетів. Навіть значно прискорений ролик триває цілих 26 секунд.

Кумедна особливість Гафелпафу – дивитися відео

У коментарях інші гравці зазначили, що інші факультети Гоґвортсу мають доступ до ванних кімнат, вбудованих безпосередньо в їхніх приміщеннях загального користування.

З чим пов'язана така несправедливість відносно "найдобріших" студентів школи магії невідомо та хоча це ніяк не впливає на гру, але є доволі дотепним фактом.