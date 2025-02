GTA та God of War запустили на розумному годиннику Galaxy Watch 5

Galaxy Watch 5 від Samsung використали для запуску таких ігор, як GTA: Vice City, God of War та інші. Для цього знадобилося кілька хитрощів, але розумний годинник, як кажуть, продемонстрував вражаючу частоту кадрів.

Хоча грати на такому маленькому дисплеї вкрай важко, користувач, який зміг здійснити цей задум, довів, що це взагалі можливо. Він опублікував свої результати на Reddit, додавши кілька фото, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також 5 ігор, які допоможуть вам розслабитись і зняти стрес

Як це було

Користувачі розумних годинників на операційній системі Google Wear OS не поспішають хвалити ігри, доступні на цій платформі, адже вони, як багато хто вважає, не надто якісні. Цілком можливо, що саме цей факт і підштовхнув користувача Reddit ZenonDesingk узяти на себе сміливий виклик — перенести старі ААА-ігри на Galaxy Watch 5. Забігаючи наперед, це було не так просто, адже йому довелося зіштовхнутися з деякими викликами.

APK-файли не могли бути завантажені або встановлені просто так. ZenonDesingk зрозумів, що APK можна завантажити на пристрій за допомогою Android Debug Bridge (ADB). Він встановив мобільний додаток ADB Bugjaeger на свій телефон, а потім підключив і його, і годинник до однієї бездротової мережі, що було вкрай необхідно для уникнення несумісності.

Цей бездротовий міст дозволив завантажувати APK-файли, один з яких був емулятором PSP. Звісно, для запуску ігор потрібні були деякі налаштування, але автор не розкрив деталей, тому повторити це навряд чи зараз хтось зможе без того, щоб проводити дослідження питання самостійно. В будь-якому випадку ця подорож явно була болісною через особливий формат, який пропонують розумні годинники, наприклад, малесенький круглий екран.

Ігри, запущені на Galaxy Watch 5 / Фото ZenonDesingk

На скриншотах, які автор опублікував, можна побачити GTA: Vice City, Need for Speed: Most Wanted, God of War, та якісь дві піксельні гри, схожі на містобудівники.

Зазначається, що ігри показували частоту в 60 кадрів на секунду в більшості ігор, але у God of War продуктивність падає до 30 кадрів в секунду на деяких складних ділянках. Але навігація, як можна побачити, є справжнім катуванням, тому в цьому випадку добре було б мати геймпад з Bluetooth.