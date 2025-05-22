Microsoft додала до Game Pass понад 60 класичних ігор Activision
- Microsoft запустила збірку Retro Classics у підписці Game Pass, включаючи 61 класичну гру Activision з 1980-х і 1990-х років.
- У збірку входять ігри з платформ Atari 2600, Amiga, Sega CD, MS-DOS та оригінальної PlayStation, а також 47-секундний трейлер з кількома іграми.
- Гравці можуть зберігати прогрес у хмарі, а також використовувати систему досягнень і глобальні таблиці лідерів для особливих викликів.
Microsoft оголосила про запуск збірки Retro Classics у підписці Game Pass – до неї увійшли 61 класична гра Activision з 1980-х і 1990-х років. Про це стало відомо після презентації другої хвилі релізів у Game Pass на травень. Представники компанії наголосили, що це лише початок повернення старих хітів.
За аналогією з Nintendo Switch Online, збірка Retro Classics доступна лише в рамках підписки – придбати окремі ігри неможливо, інформує 24 Канал. Сторінку з підбіркою вже відкрито в магазині Xbox.
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Разом із релізом Microsoft показала 47-секундний трейлер, де демонструються кілька ігор з добірки: MechWarrior 2: 31st Century Combat, Pitfall!, Grand Prix і Kaboom!.
До речі, у другому травневому поповненні Xbox Game Pass з'являється українська гра. А після 31 травня з бібліотеки Game Pass будуть вилучені Cassette Beasts, Firework, Humanity, Remnant 2 та Slayer X: Terminal Aftermath: Vengeance of the Slayer.
Гравці зможуть зберігати прогрес і завантажувати його в хмару, що стане вперше доступною функцією для більшості цих ігор. Також обіцяють систему досягнень і глобальні таблиці лідерів для особливих викликів.
До складу збірки увійшли ігри з платформ Atari 2600, Amiga, Sega CD (Mega CD), MS-DOS та оригінальної PlayStation.
Серед них:
- Activision Prototype #1,
- Atlantis,
- Atlantis II,
- Barnstorming,
- Baseball,
- Beamrider,
- Bloody Human Freeway,
- Boxing,
- Bridge,
- Caesar II,
- Checkers,
- Chopper Command,
- Commando,
- Conquests of the Longbow,
- Cosmic Ark,
- Crackpots,
- Decathlon,
- Demon Attack,
- Dolphin,
- Dragster,
- Enduro,
- Fathom,
- Fire Fighter,
- Fishing Derby,
- Freddy Pharkas,
- Freeway,
- Frostbite,
- Grand Prix,
- H.E.R.O.,
- Kaboom!,
- Laser Blast,
- MechWarrior,
- MechWarrior 2,
- Megamania,
- Pitfall II,
- Pitfall!,
- Police Quest 1,
- Pressure Cooker,
- Quest for Glory 1,
- Riddles of the Sphinx,
- River Raid,
- River Raid II,
- Robot Tank,
- Sky Jinks,
- Space Quest 2,
- Space Quest 6,
- Space Treat Deluxe,
- Spider Fighter,
- Star Voyager,
- Tennis,
- The Adventures of Willy Beamish (Amiga та Sega CD версії),
- The Dagger of Amon Ra,
- Thwocker,
- Title Match Pro Wrestling,
- Torin’s Passage,
- Trick Shot,
- Vault Assault,
- Venetian Blinds,
- Zork I,
- Zork Zero.