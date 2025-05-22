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games Новини Microsoft додала до Game Pass понад 60 класичних ігор Activision
22 травня, 14:29
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Microsoft додала до Game Pass понад 60 класичних ігор Activision

Михайло Года
Основні тези
  • Microsoft запустила збірку Retro Classics у підписці Game Pass, включаючи 61 класичну гру Activision з 1980-х і 1990-х років.
  • У збірку входять ігри з платформ Atari 2600, Amiga, Sega CD, MS-DOS та оригінальної PlayStation, а також 47-секундний трейлер з кількома іграми.
  • Гравці можуть зберігати прогрес у хмарі, а також використовувати систему досягнень і глобальні таблиці лідерів для особливих викликів.

Microsoft оголосила про запуск збірки Retro Classics у підписці Game Pass – до неї увійшли 61 класична гра Activision з 1980-х і 1990-х років. Про це стало відомо після презентації другої хвилі релізів у Game Pass на травень. Представники компанії наголосили, що це лише початок повернення старих хітів.

За аналогією з Nintendo Switch Online, збірка Retro Classics доступна лише в рамках підписки – придбати окремі ігри неможливо, інформує 24 Канал. Сторінку з підбіркою вже відкрито в магазині Xbox.

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Разом із релізом Microsoft показала 47-секундний трейлер, де демонструються кілька ігор з добірки: MechWarrior 2: 31st Century Combat, Pitfall!, Grand Prix і Kaboom!.

До речі, у другому травневому поповненні Xbox Game Pass з'являється українська гра. А після 31 травня з бібліотеки Game Pass будуть вилучені Cassette Beasts, Firework, Humanity, Remnant 2 та Slayer X: Terminal Aftermath: Vengeance of the Slayer.

Гравці зможуть зберігати прогрес і завантажувати його в хмару, що стане вперше доступною функцією для більшості цих ігор. Також обіцяють систему досягнень і глобальні таблиці лідерів для особливих викликів.

До складу збірки увійшли ігри з платформ Atari 2600, Amiga, Sega CD (Mega CD), MS-DOS та оригінальної PlayStation. 

Серед них:

  • Activision Prototype #1,
  • Atlantis,
  • Atlantis II,
  • Barnstorming,
  • Baseball,
  • Beamrider,
  • Bloody Human Freeway,
  • Boxing,
  • Bridge,
  • Caesar II,
  • Checkers,
  • Chopper Command,
  • Commando,
  • Conquests of the Longbow,
  • Cosmic Ark,
  • Crackpots,
  • Decathlon,
  • Demon Attack,
  • Dolphin,
  • Dragster,
  • Enduro,
  • Fathom,
  • Fire Fighter,
  • Fishing Derby,
  • Freddy Pharkas,
  • Freeway,
  • Frostbite,
  • Grand Prix,
  • H.E.R.O.,
  • Kaboom!,
  • Laser Blast,
  • MechWarrior,
  • MechWarrior 2,
  • Megamania,
  • Pitfall II,
  • Pitfall!,
  • Police Quest 1,
  • Pressure Cooker,
  • Quest for Glory 1,
  • Riddles of the Sphinx,
  • River Raid,
  • River Raid II,
  • Robot Tank,
  • Sky Jinks,
  • Space Quest 2,
  • Space Quest 6,
  • Space Treat Deluxe,
  • Spider Fighter,
  • Star Voyager,
  • Tennis,
  • The Adventures of Willy Beamish (Amiga та Sega CD версії),
  • The Dagger of Amon Ra,
  • Thwocker,
  • Title Match Pro Wrestling,
  • Torin’s Passage,
  • Trick Shot,
  • Vault Assault,
  • Venetian Blinds,
  • Zork I,
  • Zork Zero.