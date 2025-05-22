Microsoft додала до Game Pass понад 60 класичних ігор Activision

Microsoft оголосила про запуск збірки Retro Classics у підписці Game Pass – до неї увійшли 61 класична гра Activision з 1980-х і 1990-х років. Про це стало відомо після презентації другої хвилі релізів у Game Pass на травень. Представники компанії наголосили, що це лише початок повернення старих хітів.

За аналогією з Nintendo Switch Online, збірка Retro Classics доступна лише в рамках підписки – придбати окремі ігри неможливо, інформує 24 Канал. Сторінку з підбіркою вже відкрито в магазині Xbox.

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Разом із релізом Microsoft показала 47-секундний трейлер, де демонструються кілька ігор з добірки: MechWarrior 2: 31st Century Combat, Pitfall!, Grand Prix і Kaboom!.

До речі, у другому травневому поповненні Xbox Game Pass з'являється українська гра. А після 31 травня з бібліотеки Game Pass будуть вилучені Cassette Beasts, Firework, Humanity, Remnant 2 та Slayer X: Terminal Aftermath: Vengeance of the Slayer.

Гравці зможуть зберігати прогрес і завантажувати його в хмару, що стане вперше доступною функцією для більшості цих ігор. Також обіцяють систему досягнень і глобальні таблиці лідерів для особливих викликів.

До складу збірки увійшли ігри з платформ Atari 2600, Amiga, Sega CD (Mega CD), MS-DOS та оригінальної PlayStation.

Серед них: