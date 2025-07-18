Найбагатша людина в індустрії відеоігор все ще працює 7 днів на тиждень

Легендарний розробник відеоігор та співзасновник компанії Valve Гейб Ньюелл розповів чому досі працює 7 днів на тиждень, попри те, що за оцінками він є найбагатшою людиною в індустрії.

Генеральний директор Valve Гейб Ньюелл здивував усіх, розповівши як проходить його робочий тиждень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.

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Хіба це робота, якщо ти отримуєш задоволення?

Будь-який геймер бодай раз у житті чув про Гейба або ж "Габена" – живу легенду ігрової індустрії.

Будучи співзасновником Valve, та одним з ініціаторів створення магазину Steam, Ньюелл давно заробив стільки, що може забезпечити шикарне життя багатьом поколінням своєї родини.

За різними оцінками, статки одного з божеств ігропрому оцінюють приблизно у 9,5 мільярдів доларів. Здавалося б, з такою кількістю грошей на банківському рахунку, він мав би давно забути слово "робота", але все зовсім інакше.

В нещодавньому інтерв'ю, Ньюелл розповів, що працює сім днів на тиждень, бо йому дуже подобається те, чим він займається.

Я прокидаюсь, працюю, пірнаю з аквалангом, ще трохи працюю, потім або йду на друге занурення з аквалангом, або йду в спортзал і тренуюся. Я живу на човні, тому спілкуюся з усіма на човні. Потім я ще працюю,

– говорить мільярдер.

За словами Гейба, він не вважає те, чим займається роботою, бо це приносить йому неабияке задоволення.

Мені подобається працювати, це весело, для мене це не схоже на роботу. Те, що я роблю щодня, просто суперкруто,

– запевняє Ньюелл.

Наразі співзасновник Steam працює над "аерозольним пристроєм для виявлення патогенів", який він описує як інструмент, що дозволяє побачити, які патогени є в повітрі.

Уривок з інтерв'ю – дивіться відео

При цьому він все ще виконує свої обов'язки в Valve, Steam та компанії Starfish Neuroscience, що займається розробкою мозкових чіпів.

Попри постійну зайнятість, "Габен" радіє життю й отримує від усього максимум насолоди, чому можна тільки позаздрити.