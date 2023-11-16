Геймер неочікувано знайшов ще одне місто у DLC для Cyberpunk 2077: цікаві фото

Винахідливий гравець Cyberpunk 2077 знайшов спосіб дослідити вулиці іншого міста в доповненні Phantom Liberty для популярної гри CDPR. Неймовірні фото – у матеріалі.

Один із гравців доповнення для Cyberpunk 2077 – Phantom Liberty знайшов спосіб дослідити вулиці віртуального Нью-Йорка в хітовій грі CD Projekt Red.

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У Phantom Liberty геймерам слід обрати на чий бік стати – Соломона Ріда чи Соловії.

Якщо вибрати перший варіант, то V полюватиме на дівчину у Найтсіті та за іронією долі дізнається про неї набагато більше, ніж якщо обере варіант їй допомогти. Наприклад, в один момент гравець потрапить в підлітковий спогад Соловії із Нью-Йорка.

Фото з Reddit

Хоча всі дії в цій секвенції розгортаються в маленькій бруклінській квартирі, користувач Reddit royalxassasin зумів вирватися з цих обмежень, виявивши, що CDPR доклали чимало зусиль для створення цієї короткої інтерпретації Нью-Йорка.

Фото з Reddit

Зокрема, виявилося, що віртуальний Бруклін загалом має чотири вулиці, усі з яких хоча й порожні, але виглядають напрочуд цікаво та атмосферно.

Фото з Reddit

Наприклад, у цьому районі є багато припаркованих транспортних засобів, серед яких є і відоме нью-йоркське жовте таксі.

Фото з Reddit

Щоправда, дослідження Нью-Йорка в Cyberpunk 2077 можливо лише за допомогою специфічних модифікацій. Мова про Noclip Trainer від hoiblij і FreeFly від keanuWheeze з платформи NexusMods.