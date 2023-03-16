Шанувальник Elden Ring поєднав персонажів гри з героями мультфільму Губка Боб: цікаве фото

Талановитий фанат Elden Ring намалював відомих босів та NPC з гри FromSoftware у стилі персонажів популярного мультфільму "Губка Боб Квадратні Штани". Кумедне фото – у матеріалі.

Комічний арт від шанувальника Elden Ring показує, як виглядали б NPC та боси гри у ролі персонажів мультика "Губка Боб Квадратні Штани".

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Elden Ring стала найкращою грою 2022 року і назавжди увійшла в історію попкультури, тому не дивно, що геймери продовжують генерувати різний контент, присвячений проєкту.

Користувач Reddit під ніком TuxedoCrew, наприклад, опублікував власний малюнок в сабредіті гри. На зображенні можна побачити головних героїв телевізійного шоу "Губка Боб Квадратні Штани", переосмислених як персонажі Elden Ring.

Симбіоз персонажів Губки Боба та Elden Ring / Фото з Reddit

Шанувальники проєкту від FromSoftware легко можуть ідентифікувати своїх улюбленців (чи ненависних ворогів). Наприклад Губка Боб символізує Годфрі, а його равлик Гері, розмістившись на плечі хазяїна, грає роль Сероша.

Білка Сенді намальована як Маленія Клинок Мікелли, а Сквідвард зображений як Ранні. Містер Крабс і Перл поєдналися у дивному стилі, щоб зобразити Ґодрика Сторукого, а Патрік, який тримає в руках сітки для лову медуз, до того ж верхи на камені, символізує Радана, що їде в бій на своєму коні Леонарді.

Останніми з зображених персонажів є Планктон у ролі Рикарда та Карен у ролі його дружини Таніт.