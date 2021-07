Геймер першим у світі відчинив "неможливу" скриню у Zelda: Breath of the Wild

Гравець в Breath Of The Wild відкрив скриню, дістатися до якої вважалося за неможливе. Нагорода, що виявилася всередині порядком здивувала фанатів гри. Детальніше у матеріалі.

У The Legend of Zelda: Breath of the Wild існує цілий список скринь до яких неможливо дістатися звичайним чином. До недавнього часу "непідкореною" залишалася лише одна з них, проте геймер все ж зумів виправити цю ситуацію.

Про існування цієї скрині, яка знаходиться під пляжем Аріс, в спільноті шанувальників гри знали давно. Однак відкрити її не вдавалося нікому, а все через її незвичайну поведінку.

Розпочати слід з того, що вона знаходиться глибоко під водою і з'являється тільки тоді, коли гравець наближається до неї на відстань у 60 метрів чи ближче. При цьому, як тільки скриня "помічає" Лінка, то починає швидко падати долі й через 18 секунд і зовсім зникає. Через подібні трюки вона й отримала свою назву – "неможлива", але схоже після справжнього геймерського подвигу від ютубера під ніком Kleric їй доведеться позбутися цього титулу.

Для того, щоб дістати скриню, геймер буквально був змушений провалитися під землю, впавши за межі ігрового поля, та заглибитись більш ніж на 60 метрів. Подібне занурення зайняло у нього 5 хвилин 35 секунд реального часу. Як тільки Kleric опинився в потрібному місці, він схопив скриню, що пролітала повз, магнітом і переставив на інше місце, проте відкрити її одразу виявилось неможливим.

Відкриття "неможливої" скрині у Breath of the Wild



Геймеру довелося спеціально потонути, щоб знову бачити свого персонажа, адже той був "невидимим" після виходу за межі ігрового світу, і повернутися до скрині за допомогою медальйона подорожі. Далі він заморозив скриню, щоб виграти трохи часу до її зникнення та з усіх сил полетів до омріяного скарбу, паралельно стріляючи в неї з лука. У цьому "польоті" він постійно їв їжу, щоб відновлювати витривалість. Насамкінець, гравець притягнув скриню до себе магнітом, встановивши її на крижаний куб.

Багато гравців Legend of Zelda: Breath of the Wild, ймовірно, очікували, що в цій скрині буде щось неймовірне, щоб зробити такий довгий і складний процес вартим старання, але, на жаль, лут всередині виявився скоріше розчаруванням.

Усе, що Kleric отримав із цієї скрині за свої неймовірні зусилля – це шматочок бурштину, досить поширеного матеріалу в грі, що використовується для покупки та покращення деяких речей. Проте сам ютубер, схоже залишився задоволеним, адже, за його словами, цей шматок дорогоцінного каменю "найкрутіший з усіх, що йому приходилося знаходити в грі".