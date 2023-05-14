Геймер поділився рідкісним досягненням у Fallout 4: це важко уявити

Гравцеві Fallout 4 вдалосяся досягти рівня 100 ще до того, як він увійде в Даймонд-Сіті. Це досягнення здається неймовірним, адже мова про перше й найбільше місто в грі, з якого й розпочинаються всі основні події.

Район Даймонд-Сіті у Fallout 4 є величезним центром основного вмісту гри, тож взагалі важко уявити собі гру без нього. Втім, перш ніж потрапити туди, геймер виконав усе інше, що пропонує гра.

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Цікаве досягнення у Fallout 4

Ігри Bethesda відомі тим, що надають гравцям повну свободу грати, як їм заманеться. Протягом багатьох років це була унікальна точка продажу ігор, коли назви студії часто використовуються протягом багатьох років після випуску.

Хоча деякі функції Fallout 4 піддавалися критиці після релізу за обмеження потенціалу рольової гри, як-от озвучка головного героя, це не завадило гравцям знаходити нові способи досліджувати Співдружність. Декому часом навіть доводиться самостійно вигадувати собі обмеження.

Так, один з користувачів показав свого персонажа 100 рівня, який взаємодіє з Пайпер за межами Даймонд-Сіті. Це підтверджує, що геймер навіть ніколи туди не заходив. За словами користувача, кожен фрагмент DLC і побічні квести були завершені до цього.

Безсумнівно, є багато чим зайнятися поза основною історією Fallout 4, яка зосереджена на Даймонд-Сіті. Та досягнення рівня 100 без досвіду в основних квестах – це певний подвиг, над яким, безперечно, потрібно було багато працювати.